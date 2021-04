Meteo weekend, primo episodio di caldo rovente. Le temperature previste (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia resterà nettamente divisa in due anche negli ultimi giorni della settimana. Da un lato la circolazione ciclonica centrata sul cuore dell’Europa continuerà a pilotare fronti instabili verso le regioni centrali e soprattutto settentrionali con condizioni localmente di maltempo. Primi 30 gradi e oltre della stagioneQuesta stessa ampia configurazione depressionaria, sbilanciata verso la Penisola Iberica, favorirà altresì il richiamo d’aria calda africana verso le regioni dell’Italia Meridionale, in seno ad un anticiclone africano proteso verso il Mediterraneo Orientale. I flussi caldi africani già da qualche giorno sono presenti e anche responsabili della presenza di polveri sahariane sospese in alta quota. Una fiammata più intensa caratterizzerà il Meteo degli ultimi giorni della settimana, con punte che arriveranno a toccare e anche superare i 30 gradi. Picco ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Italia resterà nettamente divisa in due anche negli ultimi giorni della settimana. Da un lato la circolazione ciclonica centrata sul cuore dell’Europa continuerà a pilotare fronti instabili verso le regioni centrali e soprattutto settentrionali con condizioni localmente di maltempo. Primi 30 gradi e oltre della stagioneQuesta stessa ampia configurazione depressionaria, sbilanciata verso la Penisola Iberica, favorirà altresì il richiamo d’aria calda africana verso le regioni dell’Italia Meridionale, in seno ad un anticiclone africano proteso verso il Mediterraneo Orientale. I flussi caldi africani già da qualche giorno sono presenti e anche responsabili della presenza di polveri sahariane sospese in alta quota. Una fiammata più intensa caratterizzerà ildegli ultimi giorni della settimana, con punte che arriveranno a toccare e anche superare i 30 gradi. Picco ...

