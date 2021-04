Meteo primo maggio: caldo africano e rischio grandine (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 25 aprile è stata una bella giornata in quasi tutta la penisola, come sarà il Meteo per il primo maggio? A giudicare dalle previsioni non ci sono proprio buone notizie per la giornata di sabato. Sembrerebbe proprio che questo prossimo sabato, l’Italia sarà divise in due a livello metereologico. Al Nord bisognerà fare i conti con l’arrivo di una perturbazione temporalesca con rischio piogge e grandine; mentre al Sud l’anticiclone africano porterà un anticipo di estate. Come spesso accade in questa stagione l’Italia si trova divisa – come accadrà molto probabilmente per la giornata del primo maggio – tra la bassa pressione situata tra la Penisola Iberica e la Francia, che continuerà a da una parte una bassa pressione ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 aprile 2021) Il 25 aprile è stata una bella giornata in quasi tutta la penisola, come sarà ilper il? A giudicare dalle previsioni non ci sono proprio buone notizie per la giornata di sabato. Sembrerebbe proprio che questo prossimo sabato, l’Italia sarà divise in due a livello metereologico. Al Nord bisognerà fare i conti con l’arrivo di una perturbazione temporalesca conpiogge e; mentre al Sud l’anticicloneporterà un anticipo di estate. Come spesso accade in questa stagione l’Italia si trova divisa – come accadrà molto probabilmente per la giornata del– tra la bassa pressione situata tra la Penisola Iberica e la Francia, che continuerà a da una parte una bassa pressione ...

Advertising

PDarK77 : Forse non lo sai ma il governante del mondo è il primo Liberista dell'universo e ha un'agenda meteo da rispettare… - MassimoRusso : Ovviamente, si sta avvicinando il primo #weekend in #zonagialla e anche il #maltempo #mainagioia #covid_19 #meteo… - CorriereQ : Meteo weekend, primo episodio di caldo rovente. Le temperature previste - periodicodaily : Primo caldo rovente per il week end: ecco le temperature previste #meteo #caldo - MassimoRusso : Ovviamente, si sta avvicinando il primo #weekend in #zonagialla e anche il #maltempo #mainagioia #covid_19 #meteo… -