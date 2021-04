Meteo in Campania, cattive notizie per il weekend del 1 maggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Non sarà un weekend estivo quello del 1 maggio in Campania come qualcuno si aspettava. Il fine settimana in arrivo sarà caratterizzato da pioggia e vento, ma anche da caldo quasi estivo in Campania. Il clima sarà dunque particolarmente instabile con variazioni da provincia a provincia. Questo a causa di una perturbazione proveniente dalla Scandinavia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 aprile 2021) Non sarà unestivo quello del 1income qualcuno si aspettava. Il fine settimana in arrivo sarà caratterizzato da pioggia e vento, ma anche da caldo quasi estivo in. Il clima sarà dunque particolarmente instabile con variazioni da provincia a provincia. Questo a causa di una perturbazione proveniente dalla Scandinavia L'articolo Teleclubitaliada Napoli e dall'Italia.

