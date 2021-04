Mercato Juventus, offerta importante dalla Premier per Demiral (Di giovedì 29 aprile 2021) Mercato Juventus – L’obiettivo è quello di chiudere entro le prime quattro posizioni e conquistare un piazzamento Champions che sarebbe molto importante anche per le casse del club. In ogni caso ci saranno delle cessioni in vista, con l’obiettivo di incassare il più possibile e magari anche alleggerire il monte stipendi. Non c’è solo Dybala tra i big che potrebbe lasciare Torino, ma anche Merih Demiral. Il difensore bianconero infatti è molto ambito in Europa e toccherà alla dirigenza decidere se renderlo una colonna della Juventus che verrà oppure cederlo. Mercato Juventus, offerta monstre per Demiral Così come riportato da CalcioMercato.com, c’è un club che fa davvero sul serio per il centrale turco ed è pronto ad ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 aprile 2021)– L’obiettivo è quello di chiudere entro le prime quattro posizioni e conquistare un piazzamento Champions che sarebbe moltoanche per le casse del club. In ogni caso ci saranno delle cessioni in vista, con l’obiettivo di incassare il più possibile e magari anche alleggerire il monte stipendi. Non c’è solo Dybala tra i big che potrebbe lasciare Torino, ma anche Merih. Il difensore bianconero infatti è molto ambito in Europa e toccherà alla dirigenza decidere se renderlo una colonna dellache verrà oppure cederlo.monstre perCosì come riportato da Calcio.com, c’è un club che fa davvero sul serio per il centrale turco ed è pronto ad ...

