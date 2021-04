Mercato europeo - Stellantis in testa alle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 29 aprile 2021) Nel primo trimestre dell'annoha conquistato la vetta deldei, che somma ledie mezzi. In particolare, in un contesto generale che ha visto una domanda di 3.619.749 vetture e furgoni (+3,8% sui primi tre mesi del 2020) il gruppo guidato da Carlos Tavares ha registrato una crescita del 10,8% e una penetrazione del 23,6%, con 854.151 immatricolazioni. La spinta dei. Di queste, secondo i dati Acea, lemobili sono state 669.676: pertanto, ammontano a ben 184.475 i mezzi, che rappresentano un segmento di particolare importanza per il tessuto industriale italiano.produce oltre la metà ...