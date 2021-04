Meloni e i parlamentari di FdI fanno il test antidroga | “Vengano anche gli altri partiti”

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il partito Fratelli d’Italia ha lanciato un’iniziativa per eseguireai suoi deputati e senatori in piazza Montecitorio, fuori dalla Camera, dopo la sfida lanciata dalla ministra Fabiana Dadone, che ha proposto questo tipo diper tutti i. Nel corso della iniziativa, Maria Teresa Bellucci, responsabile delle Dipendenze e del Terzo settore del partito, ha presentato il manifesto nazionale per la lotta alla droga di Fratelli d’Italia.la presidente del partito, Giorgia, si è sottoposta aldel capello, seguita daglicolleghi di partito. “È un modo per accendere i riflettori sul problema delle dipendenze in Italia”, ha spiegato. “C’è un morto per overdose al giorno, negli ultimi ...