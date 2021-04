Meloni: "Con mozione Speranza non ho voluto provocare Lega e Fi" (Di giovedì 29 aprile 2021) "Se avessi voluto provocare gli alleati avrei diretto la mia azione contro i ministri del centrodestra. Non mi pare lo abbia fatto. Non si può ritenere che se ci sono partiti del centrodestra che si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) "Se avessigli alleati avrei diretto la mia azione contro i ministri del centrodestra. Non mi pare lo abbia fatto. Non si può ritenere che se ci sono partiti del centrodestra che si ...

Advertising

peppeprovenzano : Una prova di irresponsabilità della #Lega in #CDM. Questa linea ondivaga mette in difficoltà Draghi e l'intero Gove… - ilriformista : Salvini continua la sua campagna elettorale a suon di slogan, puntualmente smentiti, ma si trova impantanato su tre… - LiaQuartapelle : Salvini oltre il grottesco. Da quando in qua le 22 sono un orario di sinistra e le 23 un orario di destra? Mentre… - ForeverLibera : RT @Anna50732053: Perchè la #Sinistra IGNORA la #Meloni e attacca #Salvini? Perchè la prima (con le sue provocazioni) politicamente è INNOC… - cosmopin : @fattoquotidiano #Salvini maturo per sedersi accanto a #Renzi e #Casini nel settore del parlamento occupato dai pid… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Con Le tappe per il coprifuoco alle 23: il 14 maggio controllo decisivo ... con un maggior affollamento sui mezzi pubblici e soprattutto una circolazione dei cittadini nelle ... Una misura che il leader della Lega Matteo Salvini , Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e una parte ...

Meloni: "Con mozione Speranza non ho voluto provocare Lega e Fi" ...che se ci sono partiti del centrodestra che si alleano con la sinistra anche io sono alleata con la ... Il problema per il centrodestra di governo non si chiama Giorgia Meloni ma Mario Draghi e ...

Duello continuo Salvini-Meloni, rottura sul coprifuoco Agenzia ANSA Speranza si assolve e chiede unità Meloni isolata: la sfiducia non passa Tutto è bene quel che finisce bene. Niente sfiducia a Roberto Speranza da parte di Lega e FI, che non votano le mozioni di sfiducia presentate, ieri al Senato, da Fratelli d’Italia e altri per mettere ...

Meloni e Salvini, i disperati di Speranza. E poi c'è Al Bano che le canta a Draghi La voce del Sud che si sente penalizzato dal Recovery è quella del cantautore pugliese che le canta a Draghi. Tutto sulla nostra prima pagina di oggi, 29 aprile, nella rassegna stampa di RaiNews24 con ...

...un maggior affollamento sui mezzi pubblici e soprattutto una circolazione dei cittadini nelle ... Una misura che il leader della Lega Matteo Salvini , Fratelli d'Italia di Giorgiae una parte ......che se ci sono partiti del centrodestra che si alleanola sinistra anche io sono alleatala ... Il problema per il centrodestra di governo non si chiama Giorgiama Mario Draghi e ...Tutto è bene quel che finisce bene. Niente sfiducia a Roberto Speranza da parte di Lega e FI, che non votano le mozioni di sfiducia presentate, ieri al Senato, da Fratelli d’Italia e altri per mettere ...La voce del Sud che si sente penalizzato dal Recovery è quella del cantautore pugliese che le canta a Draghi. Tutto sulla nostra prima pagina di oggi, 29 aprile, nella rassegna stampa di RaiNews24 con ...