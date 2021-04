McDonald's disponibile a vaccinare i suoi 25.000 dipendenti in Italia (Di giovedì 29 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – McDonald's Italia annuncia la propria disponibilità a organizzarsi, attraverso strutture adeguate e personale qualificato, per la vaccinazione anti Covid-19 dei suoi 25.000 dipendenti.L'azienda, presente con 615 ristoranti in tutta la penisola, è disponibile insieme ai propri licenziatari a mettere in atto tutto quanto necessario per consentire la vaccinazione ai dipendenti che vorranno usufruirne, in conformità con le modalità e le tempistiche indicate dalle istituzioni sanitarie e dai protocolli nazionali e regionali.“La decisione si pone il duplice obiettivo di facilitare la vaccinazione dei propri dipendenti e di sostenere la più ampia copertura della popolazione nel minor tempo possibile, a supporto del sistema sanitario nazionale e a beneficio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) –'sannuncia la propria disponibilità a organizzarsi, attraverso strutture adeguate e personale qualificato, per la vaccinazione anti Covid-19 dei25.000.L'azienda, presente con 615 ristoranti in tutta la penisola, èinsieme ai propri licenziatari a mettere in atto tutto quanto necessario per consentire la vaccinazione aiche vorranno usufruirne, in conformità con le modalità e le tempistiche indicate dalle istituzioni sanitarie e dai protocolli nazionali e regionali.“La decisione si pone il duplice obiettivo di facilitare la vaccinazione dei proprie di sostenere la più ampia copertura della popolazione nel minor tempo possibile, a supporto del sistema sanitario nazionale e a beneficio ...

