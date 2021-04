Maurizio Costanzo si racconta: “Maria è la mia perla” (Di giovedì 29 aprile 2021) Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sono una coppia molto longeva del mondo dello spettacolo: insieme da trent’anni ed entrambi presenze ormai irrinunciabili del piccolo schermo. Anche del loro rapporto ha parlato Maurizio Costanzo in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Carriera, con i successi che il giornalista e conduttore ottiene ancora oggi, ma anche vita privata parlando dei figli (dei quali ha affermato di essere “Molto orgoglioso”) e di Maria sposata ad agosto del 1995, ma conosciuta alcuni anni prima. Proprio di lei Maurizio Costanzo ha detto: “La donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire. Era in macchina con me la notte dell’attentato (avvenuto nel 1993 in via Ruggero Fauro, vicino al Teatro Parioli, ndr). ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 aprile 2021)De Filippi sono una coppia molto longeva del mondo dello spettacolo: insieme da trent’anni ed entrambi presenze ormai irrinunciabili del piccolo schermo. Anche del loro rapporto ha parlatoin un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. Carriera, con i successi che il giornalista e conduttore ottiene ancora oggi, ma anche vita privata parlando dei figli (dei quali ha affermato di essere “Molto orgoglioso”) e disposata ad agosto del 1995, ma conosciuta alcuni anni prima. Proprio di leiha detto: “La donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire. Era in macchina con me la notte dell’attentato (avvenuto nel 1993 in via Ruggero Fauro, vicino al Teatro Parioli, ndr). ...

Advertising

AmiciUfficiale : Il 'Libbro SUMMARIA de Filippi in Maurizio Costanzo Show' sarà sicuramente un bestseller! ?? #Amici20… - trombiculadore : @jimimight @fastricciardo @sebavettels se foste delle persone corrette, ammettereste e apprezzereste tutto quello s… - Aangelinangela : Anteprima Maurizio Costanzo show Tommaso Zorzi e Francesco Oppini cantan... - DeviLsLawyer_ : RT @bip_show: Chi ci ascolta lo sa bene: siamo come il Maurizio Costanzo Show ma senza Maurizio Costanzo. Ogni giovedì, alle ore 17, è disp… - ketty57213396 : RT @doubleG____: Maurizio Costanzo ha 83 anni e ha letteralmente trasformato il suo programma in una propaganda (importantissima) contro l'… -