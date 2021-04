Maurizio Costanzo Maria De Filippi è la donna della mia vita (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ un grande amore quello che lega Maurizio Costanzo, da poco tornato in tv con la nuova edizione del suo seguitissimo “Maurizio Costanzo Show” e la moglie, Maria De Filippi. Una relazione quella fra Maurizio Costanzo e Maria de Filippi, nata molti anni fa: “La donna della mia vita, nella mano della quale vorrei morire”. Leggi su people24.myblog (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ un grande amore quello che lega, da poco tornato in tv con la nuova edizione del suo seguitissimo “Show” e la moglie,De. Una relazione quella frade, nata molti anni fa: “Lamia, nella manoquale vorrei morire”.

Advertising

AmiciUfficiale : Il 'Libbro SUMMARIA de Filippi in Maurizio Costanzo Show' sarà sicuramente un bestseller! ?? #Amici20… - croSSyourm1nd : RT @doubleG____: Maurizio Costanzo ha 83 anni e ha letteralmente trasformato il suo programma in una propaganda (importantissima) contro l'… - tisembrounoda : RT @perchetendenzat: “ #MaurizioCostanzoShow “: ultima puntata di questo ciclo, la numero 4460 del 39esimo anno per l’eterno Maurizio Cost… - Grazia22341335 : RT @cinn4monbuns: Maurizio Costanzo ha 83 anni, ovvero è di una generazione ben diversa e più chiusa della nostra, eppure non fa altro che… - vivodijuvee : RT @perchetendenzat: “ #MaurizioCostanzoShow “: ultima puntata di questo ciclo, la numero 4460 del 39esimo anno per l’eterno Maurizio Cost… -