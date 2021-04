Maurizio Avola e l’attentato a Paolo Borsellino: chi è il pentito raccontato da Michele Santoro (Di giovedì 29 aprile 2021) Settantanove omicidi in undici anni, “l’ultima persona che ha visto lo sguardo di Paolo Borsellino prima di dare il segnare per fare quella maledetta esplosione”. Maurizio Avola è stato uno dei killer più temuti e crudeli della Mafia, della storia italiana. pentito e diventato poi collaboratore di giustizia, oggi la sua storia è nero su bianco in un libro scritto con il giornalista Michele Santoro: Nient’altro che la verità. Maurizio Avola e le confessioni a Michele Santoro Nel libro sono riportati trent’anni di passato della criminalità organizzata italiana. Perchè Maurizio Avola non era un semplice criminale, era l’omicida perfetto. Tra le pagine emergono verità ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Settantanove omicidi in undici anni, “l’ultima persona che ha visto lo sguardo diprima di dare il segnare per fare quella maledetta esplosione”.è stato uno dei killer più temuti e crudeli della Mafia, della storia italiana.e diventato poi collaboratore di giustizia, oggi la sua storia è nero su bianco in un libro scritto con il giornalista: Nient’altro che la verità.e le confessioni aNel libro sono riportati trent’anni di passato della criminalità organizzata italiana. Perchènon era un semplice criminale, era l’omicida perfetto. Tra le pagine emergono verità ...

Advertising

La7tv : #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, commenta le parole del mafioso #Avola: 'Non parlo di lu… - La7tv : #specialimentana Michele #Santoro ha incontrato il mafioso Maurizio #Avola che gli ha confessato di essere stata l'… - La7tv : #specialimentana Il mafioso Maurizio Avola svela a Michele Santoro alcuni segreti di Cosa Nostra relativi alle stra… - liberainfo : RT @La7tv: #specialimentana Michele #Santoro ha incontrato il mafioso Maurizio #Avola che gli ha confessato di essere stata l'ultima person… - manubionda65 : RT @La7tv: #specialimentana La figlia di Paolo #Borsellino, Fiammetta, commenta le parole del mafioso #Avola: 'Non parlo di lui, so che mio… -