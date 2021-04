Matteo Salvini la mossa inaspettata con Fedez: “Sarei ben lieto di incontrarti”, si scatena la polemica (Di giovedì 29 aprile 2021) Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo della calendarizzazione del ddl Zan; quando ieri 28 aprile è diventata effettiva, Fedez ha commentato l’evento sui social, parlando anche della raccolta firme della Lega: “La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme (con riferimento al coprifuoco) è una grande vittoria, quando dall’altra parte ci sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Nelle ultime settimane si è parlato tantissimo della calendarizzazione del ddl Zan; quando ieri 28 aprile è diventata effettiva,ha commentato l’evento sui social, parlando anche della raccolta firme della Lega: “La cosa interessante è questa: quando loro raccolgono 99mila firme (con riferimento al coprifuoco) è una grande vittoria, quando dall’altra parte ci sono … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

stanzaselvaggia : Con una pandemia, la crisi, l’incertezza del futuro Matteo Salvini trascorre la sua giornata litigando con Tommaso Zorzi. - fanpage : #FollowtheMoney - La prima puntata dell'inchiesta sulla Lega di - LegaSalvini : COPRIFUOCO, DIETROFRONT DEL GOVERNO 'FINO A MAGGIO'. MATTEO SALVINI ESULTA: 'GRAZIE ALLE FIRME DELLA LEGA' - MaurizioTorchi2 : RT @LaVeritaWeb: Fissata per il 10 maggio la verifica dei dati, via libera il 14 se non ci saranno controindicazioni. Matteo Salvini esulta… - FabbianaVives : RT @DaliaDaliaanfo: Matteo Salvini tende la mano a Fedez: 'Incontriamoci per parlare di diritti, lavoro e libertà'. #Lol2 Chi ride è fuori. -