Matteo Salvini invita Fedez e Tommaso Zorzi a parlare del Ddl Zan

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 aprile 2021)sembrerebbe voler tendere la mano aper il Ddl Zan ma per il momento non ha ricevuto risposte.sono i nuovi punti di riferimento politici di? Il leader della Lega dopo averci litigato nelle scorse ore vorrebbe incontrarli per bere un caffè edel Ddl Zan. Ieriha passato la sua giornata a litigare con, come ha evidenziato ironicamente anche Selvaggia Lucarelli, e con, che in qualche modo avevano preso in giro la sua esultanza per le 100mila firme raccolte per la sua petizione contro il coprifuoco, ...