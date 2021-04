Mattarella nomina Edith Bruck Cavaliere di Gran Croce: “Quando l’ho saputo ho pianto. Testimonianze su razzismo ancora attuali” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la scrittrice Edith Bruck alla quale ha conferito l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Inimmaginabile per il mio impegno – ha commentato a caldo la scrittrice – Quando l’ho saputo mi sono messa a piangere e questo penso sia il massimo che posso ricevere. Non posso aspettarmi altro”. Bruck, testimone della Shoah ungherese, ha ricordato come i temi da lei trattati siano “ancora attuali anche oggi perché c’è sempre il rischio di odio e discriminazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina al Quirinale la scrittricealla quale ha conferito l’onorificenza dididell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Inimmaginabile per il mio impegno – ha commentato a caldo la scrittrice –mi sono messa a piangere e questo penso sia il massimo che posso ricevere. Non posso aspettarmi altro”., testimone della Shoah ungherese, ha ricordato come i temi da lei trattati siano “anche oggi perché c’è sempre il rischio di odio e discriminazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

