Mattarella | “La ripresa dei pieni ritmi della vita dell’Italia produrrà una nuova stagione di sviluppo | più equo e sostenibile”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il messaggio del PresidenteRepubblica Sergioin occasione del Congresso nazionale Fauci, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Il PresidenteRepubblica Sergioha inviato un messaggio in occasione del Congresso nazionaleFauci, Federazione Universitaria Cattolica Italiana. Congresso Nazionale Fauci, il messaggio del PresidenteRepubblica Sergio“Il Congresso nazionaleFuci costituisce da oltre un secolo un’occasione di riflessione e di confronto non soltanto per il mondo universitario e per la comunità religiosa di cui la Fuci è parte, ma per l’intera società italiana. L’augurio che rivolgo ai dirigenti, ai delegati e a tutti coloro che parteciperanno in modalità telematica ...

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del LXIX Congresso della ... "Siamo fin d'ora consapevoli che ladei pieni ritmi della vita dell'Italia produrrà una ...Siamo fin d'ora consapevoli che ladei pieni ritmi della vita dell'Italia produrrà una ... E' quanto ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato per il ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Congresso nazionale della Fuci costituisce da oltre un secolo un’occasione di riflessione e di confronto non soltanto per il mondo universitario e per la comunità religiosa di c ..."La vitalità dei corpi sociali e delle formazioni intermedie è decisiva per la qualità del nostro modello sociale e della stessa democrazia. Siamo fin d'ora consapevoli che la ...