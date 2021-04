Matt Smith sarà Daemon Targaryen: il ‘Principe Filippo’ in House of the Dragon – FOTO (Di giovedì 29 aprile 2021) sarà Matt Smith a interpretare Daemon Targaryen, così come evidenziato dalle prime FOTO giunte nelle scorse ore dal set di House of the Dragon. Matt Smith in House of the Dragon (FOTO Hotcorn)Per quei pochi di voi che non sapessero di cosa si tratta, di fatto rappresenta il prequel di quella che viene considerata una delle serie tv più belle di tutti i tempi, leggasi il Trono di Spade o, per dirla con il titolo originale, Game of Thrones. Gli scatti circolanti sul web in queste ore, e che potete trovare anche su questa pagina, mostrano appunto Matt Smith al fianco di Emma D’Arcy, attrice che invece sarà la principessa ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)a interpretare, così come evidenziato dalle primegiunte nelle scorse ore dal set diof theinof theHotcorn)Per quei pochi di voi che non sapessero di cosa si tratta, di fatto rappresenta il prequel di quella che viene considerata una delle serie tv più belle di tutti i tempi, leggasi il Trono di Spade o, per dirla con il titolo originale, Game of Thrones. Gli scatti circolanti sul web in queste ore, e che potete trovare anche su questa pagina, mostrano appuntoal fianco di Emma D’Arcy, attrice che invecela principessa ...

