Matrimonio a prima vista Italia 6 | Santa Marziale svela aneddoti choc sull’ex marito Salvatore Bonfiglio

(Di giovedì 29 aprile 2021) Protagonista indiscussa della sesta edizione diè stata. La ventisettenne siciliana ha sposato il conterraneo, ma tra loro non ha mai funzionato. Sebbene il programma si basi proprio sulle nozze al buio di tre coppie di sconosciuti,non ha mai mostrato di voler mettersi in gioco nel conoscere il suo sposo sconosciuto. È stata quindi fortemente criticata dai telespettatori del format, che invece hanno apprezzato le altre due coppie, quella di Fabio Peronespolo e Clara Campagnola e quella verace di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Raggiunta da Fanpage.it,ha quindi voluto difendersi dalle accuse di freddezza nei confronti di Salvo ed ha ...

