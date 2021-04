Matrimonio a prima vista E poi, gli esperti inchiodano Clara: ha finto? (Di giovedì 29 aprile 2021) Televisione Sembravano una coppia affiatata, invece a sorpresa è arrivata la decisione di troncare il rapporto: Fabio si è preso anche gli insulti dall’ex moglie Pubblicato su 28 Aprile 2021 Clara e Fabio di Matrimonio a prima vista non stanno più insieme. A decidere di chiudere il rapporto è stata lei, che stasera nell’episodio speciale E poi è stata anche messa sotto accusa dagli esperti. Il comportamento di Clara non ha convinto proprio tutti, né le sue spiegazioni. Sui social gli spettatori hanno scritto di aver visto stasera una persona totalmente diversa. A fine esperimento la coppia aveva deciso di restare insieme, sebbene ci fossero state delle discussioni su alcuni punti. Il giorno dopo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Televisione Sembravano una coppia affiatata, invece a sorpresa è arrivata la decisione di troncare il rapporto: Fabio si è preso anche gli insulti dall’ex moglie Pubblicato su 28 Aprile 2021e Fabio dinon stanno più insieme. A decidere di chiudere il rapporto è stata lei, che stasera nell’episodio speciale E poi è stata anche messa sotto accusa dagli. Il comportamento dinon ha convinto proprio tutti, né le sue spiegazioni. Sui social gli spettatori hanno scritto di aver visto stasera una persona totalmente diversa. A fine esperimento la coppia aveva deciso di restare insieme, sebbene ci fossero state delle discussioni su alcuni punti. Il giorno dopo ...

