«Matrimonio a prima vista 6» | la virtù sta nel mezzo e il mezzo si chiama Francesco-e-Martina

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sei mesi, e il castello è crollato. Fabio e Clara, di fronte alle telecamere di Matrimonio a prima vista una sintonia perfetta, sono stati schiacciati dal peso del reale. E, nel ritrovo che segue, puntuale, ogni edizione dello show, hanno concluso la propria relazione con un «Vaffanc*lo». Clara ha finto, ha spiegato. Lo ha fatto senza cattiveria, cercando di ignorare quel che di Fabio, nel mondo reale, non le sarebbe piaciuto. «Altrimenti, non saremmo nemmeno partiti», si è giustificata, incapace – senza l’occhio vigile del reality a seguirne le imprese – di reggere oltre il gioco. Clara ha mandato al diavolo Fabio, non abbastanza animalista, non abbastanza vegetariano, con capelli troppo corti per poterle piacere. «Lo sapevi fin dall’inizio che sarebbe finita così», l’ha rimproverata il ragazzo, tacciandola della stessa disonestà che Salvo ha giurato aver visto in Santa.