MASTER MAIN: biografia, stile, collaborazioni. (Di giovedì 29 aprile 2021) MASTER MAIN è il nome di un duo di producer napoletani, attivi tra l’Italia e il Regno Unito. La loro identità non è rivelata e non si conoscono i loro volti. Dal 2010 iniziano a specializzarsi nella produzione di spettacoli teatrali e musicali, cominciando – parallelamente – a lavorare a differenti progetti e a comporre, nel 2011, le loro prime canzoni, ancor oggi inedite. Dopo aver curato un paio di remix per la band inglese Au Revoirs, capitanata da Lucie Barât (sorella del più celebre Carl Barât che, con Pete Doherty, è leader della band di Brit-pop The Libertines), i MASTER MAIN decidono di dare una svolta al loro processo produttivo e, nel 2013, gettano le basi per il progetto Endeavour, un vero e proprio concept album. Tema-chiave del disco è la ricerca di sé stessi attraverso il viaggio: non un viaggio ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021)è il nome di un duo di producer napoletani, attivi tra l’Italia e il Regno Unito. La loro identità non è rivelata e non si conoscono i loro volti. Dal 2010 iniziano a specializzarsi nella produzione di spettacoli teatrali e musicali, cominciando – parallelamente – a lavorare a differenti progetti e a comporre, nel 2011, le loro prime canzoni, ancor oggi inedite. Dopo aver curato un paio di remix per la band inglese Au Revoirs, capitanata da Lucie Barât (sorella del più celebre Carl Barât che, con Pete Doherty, è leader della band di Brit-pop The Libertines), idecidono di dare una svolta al loro processo produttivo e, nel 2013, gettano le basi per il progetto Endeavour, un vero e proprio concept album. Tema-chiave del disco è la ricerca di sé stessi attraverso il viaggio: non un viaggio ...

Advertising

DebiruS : @TechCorsair Sul mio main ho messo un crucial m.2 da 525gb, ma tornassi indietro opterei per un ssd classico. Ho sc… - MichelangePress : RT @mastermainmusic: “L’oscurità è il letto delle stelle”: il singolo d’esordio dei MASTER MAIN - Attivi tra l’Italia e il Regno Unito, i M… - rotnroll666 : @simas_ch @springboot Ie Person and PersonController here - mastermainmusic : “L’oscurità è il letto delle stelle”: il singolo d’esordio dei MASTER MAIN - Attivi tra l’Italia e il Regno Unito,… - positanonews : “L’oscurità è il letto delle stelle”: il singolo d’esordio dei MASTER MAIN tra le #news -

Ultime Notizie dalla rete : MASTER MAIN "L'oscurità è il letto delle stelle": il singolo d'esordio dei MASTER MAIN MASTER MAIN è il nome di un duo di producer napoletani, attivi tra l'Italia e il Regno Unito: la loro identità non è rivelata e non si conoscono i loro volti. Stars è il loro singolo d'esordio, ...

WPT Alicante: per Jensen Servent primo successo in un Quadro Final ...a un tabellone principale dopo quelle ottenute lo scorso anno nell'Open di Las Rozas e nel Master ... Per trovare posto tra le 28 coppie protagoniste del main draw sui campi di Alicante Jensen Sirvent e ...

"Stars" il debutto dei Master Main The Way Magazine Un nuovo Fisco fa comunità: solo imposte eque possono unire il Paese La prima frase è: «Non amo apparire». La seconda: «Mi piace studiare e continuo a farlo». La terza: «Senza un Fisco efficace e giusto non c’è un Paese coeso». A pronunciarle è Francesca Mariotti, che ...

Stars dei Master Main, il rifugio dall’oscurità a bordo del synth pop anni ’80 Di brani come Stars dei Master Main, in questo periodo storico, sentiamo fortemente il bisogno. Le melodie impiegate nel brano trovano senso in ogni singola nota, con il collante di quella voce calda ...

è il nome di un duo di producer napoletani, attivi tra l'Italia e il Regno Unito: la loro identità non è rivelata e non si conoscono i loro volti. Stars è il loro singolo d'esordio, ......a un tabellone principale dopo quelle ottenute lo scorso anno nell'Open di Las Rozas e nel... Per trovare posto tra le 28 coppie protagoniste deldraw sui campi di Alicante Jensen Sirvent e ...La prima frase è: «Non amo apparire». La seconda: «Mi piace studiare e continuo a farlo». La terza: «Senza un Fisco efficace e giusto non c’è un Paese coeso». A pronunciarle è Francesca Mariotti, che ...Di brani come Stars dei Master Main, in questo periodo storico, sentiamo fortemente il bisogno. Le melodie impiegate nel brano trovano senso in ogni singola nota, con il collante di quella voce calda ...