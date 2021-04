Mascherine | visiere e guanti non sicuri a Napoli Negli empori cinesi sequestrati 143 mila dpi contraffatti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Comando provinciale della Guardia di Finanza diha sequestrato 143articoli sanitarie non, tra, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore come importatore, produttore e descrizione delle caratteristiche in lingua italiana. In particolare, in duedella zona industriale sono statioltre 100trachirurgiche,, termometri e saturimetri non a norma, privi di marchio o con falso marchio di conformità CE. Tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano, nel napoletano oltre 16e 700 tra...