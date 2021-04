Mascherine illegali, 143mila dispositivi sequestrati in negozi cinesi nel Napoletano (Di giovedì 29 aprile 2021) Le Mascherine illegali sono state sequestrate, con altri dispositivi contraffatti e non certificati, in negozi di casalinghi gestiti da immigrati cinesi nella provincia di Napoli. Circa 143mila Mascherine illegali ed altri dispositivi di sicurezza contraffatti e non certificati, di fabbricazione cinese, sono stati sequestrati tra Napoli e provincia dalla Guardia di Finanza. In due empori Leggi su 2anews (Di giovedì 29 aprile 2021) Lesono state sequestrate, con altricontraffatti e non certificati, indi casalinghi gestiti da immigratinella provincia di Napoli. Circaed altridi sicurezza contraffatti e non certificati, di fabbricazione cinese, sono statitra Napoli e provincia dalla Guardia di Finanza. In due empori

