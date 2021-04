Mascherine di stoffa, nuovo ricerca le rivaluta (Di giovedì 29 aprile 2021) Redazione Le Mascherine di stoffa, sono efficaci quanto le Mascherine chirurgiche nel ridurre la trasmissione del virus Sars-CoV-2 ma devono essere rispettate due condizioni: i dispositivi devono avere tre strati ed essere ben aderenti al volto. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Physics of Fluids ne ha rivalutato l’efficacia in positivo ma a due condizioni. Nel nuovo studio, condotto dalle Università di Bristol e Surrey, i ricercatori hanno descritto in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelle Mascherine di stoffa. Così, il team ha scoperto che le Mascherine in tessuto a tre strati possono funzionare in modo simile alle Mascherine ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 29 aprile 2021) Redazione Ledi, sono efficaci quanto lechirurgiche nel ridurre la trasmissione del virus Sars-CoV-2 ma devono essere rispettate due condizioni: i dispositivi devono avere tre strati ed essere ben aderenti al volto. A dirlo è una nuovapubblicata sulla rivista Physics of Fluids ne hato l’efficacia in positivo ma a due condizioni. Nelstudio, condotto dalle Università di Bristol e Surrey, itori hanno descritto in dettaglio il modo in cui le goccioline di saliva vengono catturate e filtrate nelledi. Così, il team ha scoperto che lein tessuto a tre strati possono funzionare in modo simile alle...

