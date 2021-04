Mascherine anti Covid, le imprese al Governo: “Si fermi la produzione in deroga, a rischio salute e sicurezza” (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Covid-19 ha avuto un fortissimo impatto sul mercato dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi). Stiamo parlando di guanti di protezione ad uso medicale e industriale, indumenti protettivi (tute, camici impermeabili, camici chirurgici monouso e riutilizzabili) e facciali filtranti per la protezione delle vie respiratorie (Ffp2, Ffp3 e Mascherine chirurgiche). Ma se guanti e indumenti protettivi hanno registrato un incremento delle importazioni (rispettivamente del 62% e 127% per un valore di 500 e 106 milioni) e, in linea con le attese, una riduzione delle esportazioni (rispettivamente -6% e -36% per un valore di 595 e 420 milioni) il mercato dei Dpi per la protezione delle vie respiratorie presenta un andamento anomalo per cui crescono sia import che export. Secondo i dati presentati mercoledì ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Il-19 ha avuto un fortissimo impatto sul mercato dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi). Stiamo parlando di gudi protezione ad uso medicale e industriale, indumenti protettivi (tute, camici impermeabili, camici chirurgici monouso e riutilizzabili) e facciali filtrper la protezione delle vie respiratorie (Ffp2, Ffp3 echirurgiche). Ma se gue indumenti protettivi hanno registrato un incremento delle importazioni (rispettivamente del 62% e 127% per un valore di 500 e 106 milioni) e, in linea con le attese, una riduzione delle esportazioni (rispettivamente -6% e -36% per un valore di 595 e 420 milioni) il mercato dei Dpi per la protezione delle vie respiratorie presenta un andamento anomalo per cui crescono sia import che export. Secondo i dati presentati mercoledì ...

