Martina Rossi: fu tentato stupro di gruppo (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è concluso con una condanna a 3 anni ciascuno per tentato stupro di gruppo il processo sulla morte di Martina Rossi. La Corte di Appello del processo bis ha accolto le richieste dell’accusa, stabilendo che quella notte Martina fu veramente vittima di un tentato stupro da parte di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Soddisfatto il procuratore generale, Luigi Bocciolini, che così ha commentato la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi: “Esprimo soddisfazione per il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Firenze, che è in linea con la sentenza di condanna di primo grado e con il pronunciamento della Cassazione e al tempo stesso in linea con la realtà dei fatti. E’ stata riconosciuta la colpevolezza piena degli imputati”. Di diverso avviso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) Si è concluso con una condanna a 3 anni ciascuno perdiil processo sulla morte di. La Corte di Appello del processo bis ha accolto le richieste dell’accusa, stabilendo che quella nottefu veramente vittima di unda parte di Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Soddisfatto il procuratore generale, Luigi Bocciolini, che così ha commentato la sentenza emessa nel pomeriggio di oggi: “Esprimo soddisfazione per il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Firenze, che è in linea con la sentenza di condanna di primo grado e con il pronunciamento della Cassazione e al tempo stesso in linea con la realtà dei fatti. E’ stata riconosciuta la colpevolezza piena degli imputati”. Di diverso avviso ...

