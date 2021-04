Martin Scorsese alle prese con i prodotti di bellezza: il video con la figlia Francesca è esilarante (Di giovedì 29 aprile 2021) Da regista di fama mondiale a tiktoker il passo è breve. Almeno per Martin Scorsese. Il premio oscar è apparso infatti in un breve video pubblicato sulla piattaforma social dalla figlia Francesca Scorsese. La “sfida” lanciata al padre è un trend di Tiktok, cioè indovinare il nome e l’utilizzo di alcuni prodotti di bellezza mostrati in foto. Così, per esempio, dei copricapezzoli diventano cuffiette. Il risultato è esilarante e, soprattutto, virale: il video ha realizzato oltre 100mila visualizzazioni anche se Francesca Scorsese ha appena 5mila follower. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Da regista di fama mondiale a tiktoker il passo è breve. Almeno per. Il premio oscar è apparso infatti in un brevepubblicato sulla piattaforma social dalla. La “sfida” lanciata al padre è un trend di Tiktok, cioè indovinare il nome e l’utilizzo di alcunidimostrati in foto. Così, per esempio, dei copricapezzoli diventano cuffiette. Il risultato èe, soprattutto, virale: ilha realizzato oltre 100mila visualizzazioni anche seha appena 5mila follower. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

