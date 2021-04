Maria Giovanna Maglie ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 30 aprile alle 22.45 su Nove (Di giovedì 29 aprile 2021) Si definisce “una sovranista di ferro” ed è una delle giornaliste più divisive del panorama italiano: è Maria Giovanna Maglie l’ospite de ‘La Confessione’ di venerdì 30 aprile, come sempre sul Nove alle 22.45. Il direttore del ilfattoquotidiano.it in un faccia a faccia con l’ex inviata parlerà della sua carriera giornalistica, dalle dimissioni dalla Rai per l’accusa – poi archiviata – di false fatture durante il suo periodo di corrispondenza all’estero, alla vicinanza con Bettino Craxi, passando per il ritorno mancato su Rai1 nel 2019, senza dimenticare l’amicizia con Matteo Salvini e la fede trumpiana. ‘La Confessione’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Si definisce “una sovranista di ferro” ed è una delle giornaliste più divisive del panorama italiano: èl’de ‘La’ di30, come sempre sul22.45. Il direttore del ilfattoquotidiano.it in un faccia a faccia con l’ex inviata parlerà della sua carriera giornalistica, ddimissioni dalla Rai per l’accusa – poi archiviata – di false fatture durante il suo periodo di corrispondenza all’estero, alla vicinanza con Bettino Craxi, passando per il ritorno mancato su Rai1 nel 2019, senza dimenticare l’amicizia con Matteo Salvini e la fede trumpiana. ‘La’ è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live ...

Advertising

violet6femme : RT @HMQueenBee: [Perché ci ricordiamo tutte il blog con le collab in edizione limitata che teneva solo le taglie fino alla M, now now, Mari… - ejlazar : RT @ggiacomo2012: Coprifuoco, Maria Giovanna Maglie: 'La Costituzione l'abbiamo buttata co... - payneechocolate : RT @sogniiappesii_: La sorella di Caterina D'Aragona era Giovanna la pazza, la figlia Maria la sanguinaria. una famiglia serena insomma #Ul… - hznll28 : RT @sogniiappesii_: La sorella di Caterina D'Aragona era Giovanna la pazza, la figlia Maria la sanguinaria. una famiglia serena insomma #Ul… - LalliVincenzo : RT @ksnt63: La Meli (l'account renzianissimo che su Twitter si spaccia per la giornalista) è una Maria Giovanna Maglie che non ce l'ha fatt… -