Margot Robbie scelta da Chanel come ambassador dell'orologio J12

Dopo aver incantato il red carpet degli Oscar 2021, Margot Robbie sottolinea il suo legame con la maison Chanel in qualità di Home ambassador. L'attrice, che rivedremo presto interpretare Harley Quinn in Suicide Squad – Missione suicida, è stata scelta dalla maison francese come volto vip da associare al suo iconico orologio J12, che ha compiuto ormai 21 anni. Dopo Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Vanessa Paradis, Keira Knightley e Lily-Rose Depp, è la volta di Margot Robbie rappresentare questo iconico orologio di Chanel, nato nel 2000 grazie a Jacques Helleu. La campagna con protagonista l'attrice è stata realizzata in bianco e nero.

