Marco Eletti, la telefonata shock al 118: 'Guardi, se ho ammazzato i miei genitori non lo so' (Di giovedì 29 aprile 2021) Proseguono le indagini sul delitto di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Le chiamate del figlio della coppia ai ... Leggi su today (Di giovedì 29 aprile 2021) Proseguono le indagini sul delitto di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia. Le chiamate del figlio della coppia ai ...

Advertising

PalermoToday : Marco Eletti, la telefonata shock al 118: 'Guardi, se ho ammazzato i miei genitori non lo so'… - Today_it : Marco Eletti, la telefonata shock al 118: 'Guardi, se ho ammazzato i miei genitori non lo so' - vitaindiretta : Reggio Emilia, Marco Eletti resta in carcere. Gli aggiornamenti di @ileniapetra1 - #LaVitaInDiretta - vitaindiretta : Marco Eletti, lo scrittore omicida? Rivedi il servizio su RaiPlay ?? - Yogaolic : Marco Eletti dopo l'omicidio di #Reggio Emilia: 'Ascolti, se li ho ammazzati io non lo so' -