Marco D'Amore: "Roberto Saviano era nel mio liceo: lo chiamavano l'indiano" (Di giovedì 29 aprile 2021) Marco D'Amore ha spiegato perché Roberto Saviano, autore del romanzo da cui è tratta la serie di Gomorra, veniva chiamato l'indiano durante gli anni del liceo. Marco D'Amore, interprete di Ciro Di Marzio in Gomorra, ha raccontato che Roberto Saviano frequentava il suo stesso liceo e che all'epoca lo scrittore era soprannominato l'indiano per via dei suoi lunghi capelli. Quando stanno per giungere al termine le riprese della quinta ed ultima stagione di Gomorra, Marco D'Amore ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, all'interno della quale ha parlato anche della sua adolescenza e del percorso di crescita che lo ha portato ad essere la persona ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 aprile 2021)D'ha spiegato perché, autore del romanzo da cui è tratta la serie di Gomorra, veniva chiamato l'durante gli anni delD', interprete di Ciro Di Marzio in Gomorra, ha raccontato chefrequentava il suo stessoe che all'epoca lo scrittore era soprannominato l'per via dei suoi lunghi capelli. Quando stanno per giungere al termine le riprese della quinta ed ultima stagione di Gomorra,D'ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, all'interno della quale ha parlato anche della sua adolescenza e del percorso di crescita che lo ha portato ad essere la persona ...

Marco D'Amore: "Roberto Saviano era nel mio liceo: lo chiamavano l'indiano" Marco D'Amore ha spiegato perché Roberto Saviano, autore del romanzo da cui è tratta la serie di Gomorra, veniva chiamato l'indiano durante gli anni del liceo. Marco D'Amore, interprete di Ciro Di Mar ...

