Mara Venier libro, il doloroso ricordo della madre: "Era un rifugio sicuro" (Di giovedì 29 aprile 2021) Domenica in 'Mamma, ti ricordi di Me?' è il libro della regina della domenica pomeriggio della tv italiana in uscita il 6 maggio 2021 in tutte le librerie Pubblicato su 29 Aprile 2021 Ha deciso di aprirsi su uno dei capitoli più combattuti della sua vita Mara Venier e l'ha fatto in un libro dal titolo 'Mamma, ti ricordi di Me?' In tutte le librerie sarà disponibile da giovedì 6 maggio 2021. Non è la prima volta che ne scrive uno: nel 1995 ha pubblicato A Tu per Tu, nel 2017 Amori della Zia dove si racconta e narra non solo la sua carriera, ma anche la sua vita privata. Nel suo ultimo lavoro, ha deciso di far conoscere a chi la ama e la segue da ...

