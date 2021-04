Mara Venier, il dramma della madre malata: "Non riuscivo a guardare le sue foto" (Di giovedì 29 aprile 2021) Mara Venier ha raccontato alcuni dei momenti di dolore provati quando sua madre Elsa, malata di Alzheimer, è scomparsa. Mara Venier, il dramma della madre malata: “Non riuscivo a guardare le sue foto” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 29 aprile 2021)ha raccontato alcuni dei momenti di dolore provati quando suaElsa,di Alzheimer, è scomparsa., il: “Nonle sue” su Notizie.it.

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - ___coldplayer : Io totalmente come Mara Venier : non ho perso un etto, tre settimane di dieta, camminata tutte le mattine e non ho perso un cazzo - bruerne : Il Mattino Mobile: Mara Venier disperata per la dieta, il video esilarante: «Pigra? In tre settimane non ho perso u… - marcoluci1 : Parla Mara Venier: 'Dopo la morte di mia madre ero disperata, sono rinata grazie all'amore per il mio nipotino' - E… - TweetNotizie : Mara Venier disperata per la dieta, il video esilarante: «Pigra? In tre settimane non ho perso un cazz*!» -