Mara Venier e la madre morta di Alzheimer: “Fino al 2020 non sono riuscita a guardare le sue foto” (Di giovedì 29 aprile 2021) Mara Venier ha confessato nel suo libro il dramma vissuto quando sua madre, Elsa, è scomparsa dopo esser stata colpita dall’Alzheimer. Mara Venier è stata profondamente segnata dalla scomparsa di sua madre Elsa, a cui era estremamente legata. Prima della morte della donna, per anni la conduttrice ha sentito di averla persa a causa della sua malattia, l’Alzheimer. A causa di questo male infatti la donna non avrebbe più riconosciuto sua figlia: “La malattia che mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, ha raccontato la conduttrice a Oggi. Nel suo libro Mamma, ti ricordi di me? Mara Venier ha ripercorso l’amore e il dolore vissuti a causa della ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 29 aprile 2021)ha confessato nel suo libro il dramma vissuto quando sua, Elsa, è scomparsa dopo esser stata colpita dall’è stata profondamente segnata dalla scomparsa di suaElsa, a cui era estremamente legata. Prima della morte della donna, per anni la conduttrice ha sentito di averla persa a causa della sua malattia, l’. A causa di questo male infatti la donna non avrebbe più riconosciuto sua figlia: “La malattia che mi ha portato via la mia mamma, Elsa, una donna piena d’amore, energia e passione. Lei era il mio rifugio sicuro”, ha raccontato la conduttrice a Oggi. Nel suo libro Mamma, ti ricordi di me?ha ripercorso l’amore e il dolore vissuti a causa della ...

