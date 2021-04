Mara Venier e il doloroso lutto famigliare: la dura prova dietro al successo (Di giovedì 29 aprile 2021) Mara Venier racconta uno dei suoi momenti di vita più dolorosi, la perdita di una persona cara per una brutta malattia che l’ha colpita. Ecco i dettagli Le curiosità sulla conduttrice (Foto Web)Mara Venier è senza ombra di dubbio una delle migliori conduttrici della televisione italiana. Donna molto forte, schietta ma allo stesso tempo simpatica e con tantissime caratteristiche che hanno fatto innamorare il pubblico da più di trent’anni. Il suo successo comincia negli anni 80 dove recita in diversi telefilm, quello considerato uno dei suoi periodi d’oro e soprattutto nel cinema Testa o croce (1982) o Al bar dello sport (1983) con il compagno di allora Jerry Calà con cui è stata legata sentimentalmente convolando a nozze nel 1984, divorziando tre anni dopo a causa dei tradimenti ... Leggi su kronic (Di giovedì 29 aprile 2021)racconta uno dei suoi momenti di vita più dolorosi, la perdita di una persona cara per una brutta malattia che l’ha colpita. Ecco i dettagli Le curiosità sulla conduttrice (Foto Web)è senza ombra di dubbio una delle migliori conduttrici della televisione italiana. Donna molto forte, schietta ma allo stesso tempo simpatica e con tantissime caratteristiche che hanno fatto innamorare il pubblico da più di trent’anni. Il suocomincia negli anni 80 dove recita in diversi telefilm, quello considerato uno dei suoi periodi d’oro e soprattutto nel cinema Testa o croce (1982) o Al bar dello sport (1983) con il compagno di allora Jerry Calà con cui è stata legata sentimentalmente convolando a nozze nel 1984, divorziando tre anni dopo a causa dei tradimenti ...

Advertising

ricpuglisi : Come mai io devo pagare il canone per un'intervista di Mara Venier al ministro Speranza, intervista totalmente favo… - PasqualeMarro : #MaraVenier, racconta il suo dramma: “Non riuscivo a guardare le sue foto” - sofistikate : RT @bruerne: Il Mattino Mobile: Mara Venier disperata per la dieta, il video esilarante: «Pigra? In tre settimane non ho perso un cazz*!» h… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Elisabetta Gregoraci ospite nel salotto di Mara Venier: 'Flavio Briatore? Non l'ho spos… - sofistikate : Mara Venier una di noi. -