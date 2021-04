Manuela Ferrera | avete mai visto la sorella? Su Instagram scatti da urlo | quanta bellezza!

(Di giovedì 29 aprile 2021)è una delle naufraghe de L’isola dei Famosi, ma sapete che suaè bellissima come lei? Glisocial. È una delle nuovi concorrenti de L’Isola dei Famosi,. Giunta in Honduras in compagnia di ETittocchia, Matteo Diamante e Rosaria Cannavò, la splendida showgirl ha saputo ampiamente catturare l’attenzione su L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

iam_camilla98 : manuela ferrera che è convinta che Moser possa 'vederla' quando quello ha in testa una come la chechu rodriguez. Un… - Cosmopolitan_IT : Le protesi della Ferrera infiammano l'Isola #isoladeifamosi2021 - AlbiIndecente : Vi prego, io estasiato da Manuela Ferrera. È esattamente quello che sarei io su quell'#isola. - gossipblogit : L’Isola Dei Famosi 15, una naufraga punta Ignazio Moser? La reazione di Cecilia Rodriguez - infoitcultura : Isola dei Famosi, Manuela Ferrera vuole sedurre Ignazio Moser: la naufraga si scatena -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Ferrera

SoloGossip.it

Quattro i concorrenti al televoto: chi tra Roberto Ciufoli,, Miryea Stabile e Ubaldo Lanzo verrà salvato dal pubblico? Anche stasera sarò 'ospite' all'Isola dei famosi per raccontare ...Isola dei Famosi 2021,Ferrara e le protesi al lato bFerrara è sbarcata da poco sull' Isola dei Famosi 2021 , ma già poco dopo il suo approdo in Honduras suoi social in molti hanno ...Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni: concorrenti e ultime news in vista della dodicesima puntata in onda oggi - 29 aprile - alle 21,30 ...Manuela Ferrera è una delle naufraghe de L'isola dei Famosi, ma sapete che sua sorella è bellissima come lei? Gli scatti social.