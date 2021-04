Manuela Ferrara, ha le protesi al sedere, conferma dall’ex fidanzato (Di giovedì 29 aprile 2021) Manuela Ferrara, ex meteorina ed ex volto di Tiki Taka, al momento naufraga all’Isola dei Famosi, è al centro del gossip, a causa di alcuni ritocchi estetici, che appaiono evidenti. Manuela FerraraI telespettatori, durante le prove in spiaggia, hanno notato nel lato B della ragazza, a causa del dimagrimento eccessivo, segno evidente delle protesi. Manuela Ferrara, ha le protesi al sedere, conferma dell’ex fidanzato Nel corso della dodicesima puntata del reality, il ritocco estetico, effettuato dalla modella, è evidente più che mai, tanto che sui social, gli utenti, hanno chiesto spiegazioni, e sopratutto la conferma, a quanto è comunque molto evidente. L’ex ... Leggi su formatonews (Di giovedì 29 aprile 2021), ex meteorina ed ex volto di Tiki Taka, al momento naufraga all’Isola dei Famosi, è al centro del gossip, a causa di alcuni ritocchi estetici, che appaiono evidenti.I telespettatori, durante le prove in spiaggia, hanno notato nel lato B della ragazza, a causa del dimagrimento eccessivo, segno evidente delle, ha lealdell’exNel corso della dodicesima puntata del reality, il ritocco estetico, effettuato dalla modella, è evidente più che mai, tanto che sui social, gli utenti, hanno chiesto spiegazioni, e sopratutto la, a quanto è comunque molto evidente. L’ex ...

