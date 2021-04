Mandello | riparte la rassegna cinematografica interrotta a ottobre per il covid

Advertising

lecco_notizie : Cinema, riparte il De André a Mandello: ecco i film in programma -

Ultime Notizie dalla rete : Mandello riparte

LeccoToday

la rassegna cinematografica 2020/21 al cineteatro De Andrè. La Pro loco ha infatti definito elenco e orari per la conclusione della rassegna sospesa nell'ottobre 2020 a causa della ...Inizio spettacoli alle 20" Dopo lunghi mesi di chiusure, riprende la stagione cinematografica adel Lario. 'Abbiamo definito elenco e orari per la conclusione della rassegna ...Ricomincia la stagione anche al cineteatro De André di Mandello. Il 6 maggio, si riprende con la rassegna sospesa in autunno. Inizio spettacoli alle 20 ...Torna il battello sul lago ma le corse sono risicate ed il servizio della Navigazione è in programma solo la domenica e festivi. Dopo la falsa partenza del 10 aprile, poi rimandata al 25 aprile ma ult ...