Manchester Utd-Roma, dove vederla in tv. Europa League su Sky e Tv8 (Di giovedì 29 aprile 2021) Il Manchester United ospita stasera la Roma nell'andata della semifinale di Europa League. Il calcio d'inizio del match è alle 21. La squadra di Paulo Fonseca, unica italiana ancora in corsa in Europa, arriva all'appuntamento dopo avere eliminato l'Ajax ai quarti e ora sogna di staccare il pass per l'ultimo atto della competizione in programma il 26 maggio a Danzica, in Polonia. Il match di questa sera tra i giallorossi e i Red Devils sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in chiaro su TV8 e anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Sarà possibile vedere l'incontro 'live' anche in streaming su NOW e sulla app Sky Go, anche in Hd. Nell'altra semifinale saranno di fronte, all'Estadio de la Ceramica, i padroni di casa spagnoli del Villarreal e gli altri inglesi dell'Arsenal: diretta su ...

