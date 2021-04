Manchester United - Roma, suona l'inno di Venditti prima del Consiglio comunale (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli occhi della Capitale sono puntati su Old Trafford, teatro di Manchester United - Roma, semifinale di andata di Europa League 2020/2021. Come riporta Leggo, l'inno di Antonello Venditti è risuonato a tutto volume nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio, durante la seduta del Consiglio comunale capitolino. La proposta di suonare l'inno 'Roma Roma ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Gli occhi della Capitale sono puntati su Old Trafford, teatro di, semifinale di andata di Europa League 2020/2021. Come riporta Leggo, l'di Antonelloè rito a tutto volume nell'aula Giulio Cesare del Campidoglio, durante la seduta delcapitolino. La proposta dire l'...

Advertising

ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - 88Mfollowers : Manchester United vs As Roma Semi final. Europa league - PagineRomaniste : 5’ - Niente da fare per Veretout. Il francese rimette fuori il pallone e si butta a terra. Al suo posto entra Villa… -