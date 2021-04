Manchester United-Roma, Smalling: “I nostri tifosi meritano l’Europa League” (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per Manchester United-Roma.A poche ore dalla sfida di ritorno in programma all'Old Trafford contro il Manchester United, Chris Smalling, ex d'eccellenza della compagine allenata da Ole Gunnar Solskjær, ha parlato ai microfoni di Roma TV per presentare la sfida valida per l'andata delle semifinali di Europa League. Di seguito le dichiarazioni del difensore inglese.VIDEO Manchester United-Roma: Dzeko è la bestia nera dei Red Devils, all’Old Trafford…"Subito dopo il sorteggio ho provato una grande soddisfazione per la storia di questa partita e per quanto sia importante per la Roma. Se dovessi scegliere la partita ideale, non riuscirei a pensare a una partita più importante ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Tutto pronto per.A poche ore dalla sfida di ritorno in programma all'Old Trafford contro il, Chris, ex d'eccellenza della compagine allenata da Ole Gunnar Solskjær, ha parlato ai microfoni diTV per presentare la sfida valida per l'andata delle semifinali di Europa. Di seguito le dichiarazioni del difensore inglese.VIDEO: Dzeko è la bestia nera dei Red Devils, all’Old Trafford…"Subito dopo il sorteggio ho provato una grande soddisfazione per la storia di questa partita e per quanto sia importante per la. Se dovessi scegliere la partita ideale, non riuscirei a pensare a una partita più importante ...

Advertising

ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - VoceGiallorossa : ??LIVE Manchester United-Roma - Si attendono le formazioni ufficiali: Dzeko guiderà l'attacco #ASRoma… - sconticchio : RT @SkySport: ?? EUROPA LEAGUE MANCHESTER UNITED ?? ROMA ?? CENTOMILA VOCI Oggi dalle 20.00 su Sky Sport ? Marco Delvecchio, Ubaldo Righetti,… -