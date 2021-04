Manchester United-Roma, programma e telecronisti Sky e TV8 semifinale andata Europa League (Di giovedì 29 aprile 2021) Il programma e i telecronisti su Sky Sport e TV8 di Manchester United-Roma, semifinale di andata di Europa League 2020/2021. Tutto pronto a Old Trafford per lo scontro che mette di fronte i giallorossi in casa dei Red Devils che restano la squadra favorita per alzare al cielo il trofeo. Calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 29 aprile, chi riuscirà a spuntarla? Manchester United-Roma sarà visibile su Sky Sport Uno e TV8 con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Ile isu Sky Sport e TV8 dididi2020/2021. Tutto pronto a Old Trafford per lo scontro che mette di fronte i giallorossi in casa dei Red Devils che restano la squadra favorita per alzare al cielo il trofeo. Calcio d’inizio alle ore 21 di giovedì 29 aprile, chi riuscirà a spuntarla?sarà visibile su Sky Sport Uno e TV8 con la telecronaca di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. SportFace.

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - UEFAcom_it : 'Non capita tutti i giorni di giocare semifinali. Il Manchester United parte favorito, ma abbiamo il diritto di cr… - sicilian_abroad : RT @ibanez41oficial: #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - italiaserait : Roma, la probabile formazione contro il Manchester United - JovenVenado : RT @ibanez41oficial: #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! -