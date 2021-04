Manchester United Roma LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 29 aprile 2021) All’Old Trafford, il match valido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/2021 tra Manchester United e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’ Old Trafford Manchester United e Roma si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Manchester United Roma 0-0 moviola Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Manchester United Roma 0-0: risultato e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) All’Old Trafford, ilvalido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/2021 tra, risultato,All’ Old Traffordsi affrontano nelvalido per la semifinale d’andata dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

Advertising

ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE MANCHESTER UNITED ?? ROMA ?? CENTOMILA VOCI Oggi dalle 20.00 su Sky Sport ? Marco Delvecchio, Ubaldo… - OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - gilnar76 : (LIVE!) MANCHESTER UNITED-#Roma: le probabili formazioni #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma #Giallorossi #Rome… - PremierShowIT : ?? Europa League ?? Andata semifinali ?? 21:00 ??? Manchester - Old Trafford ?? Manchester United - Roma ???? ??? Villar… -