Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Manchester United-Roma, semifinale d’andata di Europa League 2020-21: Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Ole Gunnar Solskjaer. Roma (3-4-2-1): Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Paulo Fonseca. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 aprile 2021) Ecco le scelte definitive dei due tecnici per, semifinale d’andata di Europa League 2020-21:(4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Ole Gunnar Solskjaer.(3-4-2-1): Lopez; Smalling, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Paulo Fonseca. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - SkySport : ?? EUROPA LEAGUE MANCHESTER UNITED ?? ROMA ?? CENTOMILA VOCI Oggi dalle 20.00 su Sky Sport ? Marco Delvecchio, Ubaldo… - OfficialASRoma : ??? “Per me sarà una partita speciale. Fino a qualche anno fa per me era un derby, stavolta affronterò il Manchester… - rinosadikin : RT @GuardianAus: Manchester United v Roma: Europa League semi-final – live! - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali -