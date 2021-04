Manchester United-Roma | infortunio alla spalla per Pau Lopez | dentro Mirante

(Di giovedì 29 aprile 2021) Secondonella prima mezz’ora per laimpegnata ad Old Trafford nella semifinale di andata di Europa League. Dopo Veretout, è Pauad uscire anzitempo a causa di unspdopo una parata sul tiro di Pogba. L’estremo difensore giallorosso ha chiesto il cambio a causa di una presunta lussazionesp. Al suo posto, èa fare l’ingresso in campo. Nelle prossime ore il portiere spagnolo si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’. SportFace.

ibanez41oficial : #MATCHDAY #UEL Manchester United - Roma DAJE ROMA! - EuropaLeague : GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL - Gazzetta_it : Gol! Manchester United - Roma 1-1, rete di Pellegrini L. (ROM) - corgiallorosso : Manchester United-Roma 1-2 (9' Bruno Fernandes, 14' Pellegrini, 34' Dzeko) 37' – Incredibile si fa male anche Spinaz - Chas_54865 : RT @EuropaLeague: GOAL! Manchester United 1-1 Roma (Lorenzo Pellegrini 15'). #UEL -

Commenta per primo È la notte di- Roma, seimifinale di andata di Europa League. Per la sfida di Old Trafford, Calciomercato.com vi offre come sempre l'analisi degli episodi arbitrali in diretta, con la moviola live:...- ROMA 1 - 1 LIVE 9' Bruno Fernandes (M), 15' rig. Pellegrini (R)(4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay; Pogba, Bruno ...15'pt GOL ROMA: Freddo, glaciale, Pellegrini dal dischetto. Incrocia la conclusione e batte de Gea. La Roma è in partita. SEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 1-1@LorePelle7 ...Moviola Manchester United Roma, subito un episodio discusso. La Roma pareggia su calcio di rigore assegnato per un braccio di Pogba ...