Manchester United | Pogba | «Tom Brady e Jordan le mie fonti di ispirazione»

Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha svelato quali siano le sue fonti di ispirazione a livello sportivo Paul Pogba, centrocampista e capitano del Manchester United, in una intervista al sito ufficiale della UEFA ha fatto i nomi di due grandissimi sportivi presi da lui come fonte di ispirazione. «Penso che tutti gli sport abbiano delle cose in comune e la forza mentale è tra queste. Dall'esterno, quello che si vede sono solo i guadagni e la fama, ma bisogna considerare anche quanto si lavora o i problemi quotidiani. I grandi campioni riescono a fare bene ed essere i migliori nonostante tutto. La fonte di ispirazione più grande è Tom Brady: alla sua età continua a vincere anche cambiando ...

