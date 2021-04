Manchester United | per Pogba ritorno al gol all’Old Trafford dopo 2 anni

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 29 aprile 2021) Serata di festa per ilche batte la Roma 6-2 e compie un enorme balzo verso la finale di Europa League. Serata magica anche per Paulche ha segnato la rete del 5-2 di testa. Il francese, ex Juve, scaccia l’incubo Old. Il campione del Mondo infatti non segnava in casa dall’aprile 2019. Esattamente dal 19 aprile 2019, in Premier, nella gara vinta 2-1 con il West Ham, dove segnò la doppietta decisiva. In mezzo, tantissimi infortuni, soprattutto la scorsa stagione e solo gol in trasferta, 6.assenza di oltre 2cancellata questa sera. Foto: Mundo Deportivo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.