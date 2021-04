Malinovskyi | “Obiettivo Champions | ogni partita sarà come una finale”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ruslan, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale della società bergamasca. “Nell’ultimo periodo abbiamo giocato bene, ottenendo grandi risultati. In questo periodo,è difficile, perché la classifica è corta e noi giochiamo per raggiungere nuovamente la. Dobbiamo cercare sempre di prendere il massimo dei punti in”. L’ucraino, attraverso un sondaggio tra i tifosi, ha ricevuto il riconoscimentomiglior giocatore del mese: “Non mi aspettavo di esserlo, perché tutti i componenti della squadra si sono espressi alla grande che hanno permesso all’Atalanta di vincere e mostrare grandi prestazioni, ringrazio tantissimo i tifosi”. FOTO: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi Obiettivo

Mediagol.it

Ruslan. Ebbene sì amici, questo è un'altro attaccante che mi piacerebbe vedere con la ... per riprendersi la rivincita dopo la finale persa con la Lazio, sarà quello l'più ...? Nerazzurri secondi alle spalle dell'Inter. Gasperini non si tira indietro sulla corsa ... Tra i protagonisti c'è Ruslan. 'Gli ho chiesto un'evoluzione nel ruolo, all'inizio ha ...L’Atalanta di Giampiero Gasperini continua a correre sulle ali dell’entusiasmo verso l’obiettivo Champions League. La Dea, dopo aver battuto la Juventus raggiungendo la diciannovesima vittoria in camp ...Sono cinque le squadre che lottano per tre posti: la JUve fatica. In crisi anche il Milan, la Lazio invece è in rimonta ...