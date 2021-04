Malattie rare, contro Sma1 'rivoluzione' cure ma fondamentale screening neonati (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. - Solo pochi anni fa una diagnosi di atrofia muscolare spinale, soprattutto nella sua forma più grave (Sma1), era una sentenza di disabilità o peggio, un futuro negato. Oggi l'approccio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. - Solo pochi anni fa una diagnosi di atrofia muscolare spinale, soprattutto nella sua forma più grave (), era una sentenza di disabilità o peggio, un futuro negato. Oggi l'approccio ...

