Advertising

TV7Benevento : Mafia: Scalfarotto, 'vittime di usura ed estorsione denuncino, Stato al loro fianco'... -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Scalfarotto

Metro

Il Covid non deve affievolire le difese contro il virus dellache è vivo nella nostra società ... Così in una nota il sottosegretario all'Interno Ivan... grazie al lavoro prezioso che le forze di polizia e gli inquirenti svolgono senza sosta nella lotta alla', così in una nota il sottosegretario all'Interno IvanRoma, 29 apr. (Adnkronos) - “Le parole del capo della Polizia Giannini in Commissione Antimafia descrivono una realtà che desta forte preoccupazione.