Madonna del Sangue di Re: il sangue versato richiamo alla penitenza (Di giovedì 29 aprile 2021) La Madonna del sangue di Re sconvolse tutti dopo la violenza di un giovane del posto. Per giorni il popolo si radunò di fronte a lei invocando misericordia. Nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile 1494, un’ora prima del tramonto, accadde un fatto straordinario che segnò per sempre questa incredibile devozione. L’evento che diede vita L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 29 aprile 2021) Ladeldi Re sconvolse tutti dopo la violenza di un giovane del posto. Per giorni il popolo si radunò di fronte a lei invocando misericordia. Nel tardo pomeriggio di martedì 29 aprile 1494, un’ora prima del tramonto, accadde un fatto straordinario che segnò per sempre questa incredibile devozione. L’evento che diede vita L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Leonardo da Vinci, Sant'Anna, la Madonna, il Bambino con l'agnello, 1510-1513, olio su… - aalteerlovee : RT @imlouisfav: madonna sti articoli scritti apposta per fare propaganda pro guardie e voi che abboccate ogni volta come quella storia del… - d_trulliaj : RT @imlouisfav: madonna sti articoli scritti apposta per fare propaganda pro guardie e voi che abboccate ogni volta come quella storia del… - valtiberina : Il museo della Madonna del Parto di Monterchi riapre al pubblico - p1nkdiam0ndx : RT @imlouisfav: madonna sti articoli scritti apposta per fare propaganda pro guardie e voi che abboccate ogni volta come quella storia del… -